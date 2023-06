Jazmín Pinedo opinó sobre romance entre Ducelia Echevarría y Raúl Carpena.

Jazmín Pinedo se mostró indignada al enterarse que Raúl Carpena afirmó que Alejandra Baigorria se quiere colgar de él. "Espero que no se ataque y si lo hace no me importa. ¡Qué desubicado! ¿Cómo le vas a decir a Alejandra que, tiene años luz en diferentes formatos, se quiere colgar de ti? Alguien le debió dictar mejor su defensa", puntualizó.