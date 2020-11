Rafael Cardozo y Ducelia Echevarria: "Somos picones y renegones en la competencia"

El brasileño y la "Chica de Pozuzo" hablan sobre comentado romance de Facundo González y Rosángela Espinoza.

Rafael Cardozo y Ducelia Echevarría se han convertido en la dupla más polémica dentro de EEG, y es que son bastante intensos a la hora de defender al equipo de Los Combatientes. Gracias a eso, se han ganado seguidores y detractores, quienes felicitan o le jalan las orejas por su comportamiento dentro del programa. Sin embargo, ambos se han puesto como objetivo conseguir que su equipo levante la copa de la temporada 2020.

"EEG es como un clásico de fútbol, no hay forma que no reneguemos cuando estoy en competencia. Ahí sí somos picones y renegones. Yo peleo cada punto. Por ejemplo: con Michelle Soifer cuando estamos en competencia sacamos lo mejor de nosotros para defender a nuestros equipos, pero detrás de cámaras nos llevamos súper bien. Hablamos todos los días. Es una amiga de casi ocho años, pero en competencia queremos ganar el punto", dijo Rafael, quien la noche del último jueves reapareció en el programa EEG para incorporarse como capitán en el equipo rojo y verde y liderarlos durante la semifinal.

Por su parte, Ducelia Echevarría, mencionó lo siguiente: "Detrás de cámaras todos somos amigos, delante de ella, tenemos que hacer lo que más nos convenga para defender al equipo. Es un alivio que Rafael (Cardozo) haya regresado como líder, hay mucha gente que nos critica y nos dice que somos renegones, y quizás si lo somos, pero es parte de la competencia", reitero.

¿AMOR A LA VISTA?

Por último, Rafael no descartó que entre Facundo González y Rosángela Espinoza se viva más que una amistad. Y es que sabe que la convivencia hace que muchos de sus compañeros se terminen enamorando.

"Sí se nota que hay una amistad que no había antes, hay muchas coincidencias. Ella está soltera, Facundo ahora celebra el punto de Rosángela de una manera diferente y nunca lo hizo; son cosas que nosotros que estamos ahí todo el tiempo miramos y nos preguntamos, ¿qué raro no? Los dos dijeron que no, pero veamos qué pasa. La convivencia hace que la gente se enamore", dijo Cardozo.

El lunes 09 de noviembre Guerreros y Combatientes serán protagonistas de La Gran Semifinal, programa que se emitará desde las 6:50 p.m. por América Televisión.

Rafael Cardozo y Ducelia Echevarría prometieron ganar la semifinal de Esto es guerra