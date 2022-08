Patricio Parodi: mira el impresionante puntaje que obtuvo como "Guerrero Ninja"

Sin embargo, no todos pasaron la prueba. Said Palao no pudo acabar y no obtuvo puntaje alguno. En la tabla, Mario Irivarren, Fabio Agostini e Israel Dreyfus quedaron últimos con 0:30:10, 0:37:59, 0:39:32, en esa secuencia de puntajes. Debido al alto puntaje del popular "Pato", los guerreros pudieron ganar el reto y sumar más puntos a su equipo.