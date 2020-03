Patricio Parodi "explotó" contra la producción durante enfrentamiento con Rafael

El guerrero tuvo fuerte altercado con Mister G por mencionar que llegó tarde al programa.

Patricio Parodi "explotó" contra la producción de Esto es guerra durante enfrentamiento con Rafael Cardozo cuando Mister G mencionó que llegó tarde al programa. El capitán de los Guerreros se molestó al intentar cambiar una discusión sobre un juego con su problema de tardanza.

"Si me tienen que descontar, si me tienen que suspender, lo hacen. Si llegué tarde es mi responsabilidad, acá estamos hablando de la competencia. No vengan a marear al televidente con temas pasados por favor", acotó Patricio Parodi.

