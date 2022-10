Patricio Parodi defendió a Luciana Fuster por comentario de participante Casting EEG: "Tenemos problemas"

La doble de Chabelita y Gabriela Herrera llegó a la playa de Chorrillos para intentar quedarse en la nueva temporada de Esto es guerra. "Nunca me conformo con algo y siempre me gusta llegar a la meta", expresó la candidata frente a la sorpresa de los guerreros y combatientes. Sin embargo, Patricio no imaginó lo diría más adelante.