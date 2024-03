Pancho Rodríguez impresionó con arriesgada pirueta en salto alto

Los guerreros y combatientes no dejan pasar ningún error en las competencias y esta vez fue Pancho Rodríguez quien se equivocó. Said Palao reclamó que el chileno hizo una falta al apoyarse sobre unas llantas, las cuales no se pueden tocar. A pesar de que Hugo García intentó defenderlo, la producción decidió darle el punto a los guerreros, perjudicando a los rojiverdes.