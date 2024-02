Pancho Rodríguez hizo perder a los combatientes por este error

Los guerreros y combatientes no dejan pasar ningún error en las competencias y esta vez fue Pancho Rodríguez quien se equivocó. Said Palao reclamó que el chileno hizo una falta en la primera competencia de este 28 de febrero al apoyarse sobre unas llantas, las cuales no se pueden tocar. A pesar de que Hugo García intentó defenderlo, la producción decidió darle el punto a los guerreros, perjudicando a los rojiverdes.