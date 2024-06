Vasco Rodríguez sobre su ingreso a EEG: "Priorizo mi carrera actoral"

Vasco Rodríguez tranquilizó a sus seguidores al recalcar que su ingreso a Esto es guerra no quiere decir que abandonará su carrera como actor y aclaró que solo estará como invitado en los combatientes ya que su prioridad es la actuación. "Me divierto, pero siempre tengo que prioridad mi carrera. Como invitado vengo feliz siempre. En septiembre me voy a Uruguay a grabar una película", contó.