Paloma Fiuza "explotó" contra Facundo González por sanción en contra de los guerreros

Paloma Fiuza no fue ajena a la mala actitud que protagonizó Facundo González en las últimas competencias de Esto es guerra que le costó varios puntos en contra del equipo de los guerreros. La modelo resaltó el mal comportamiento del "Wacho" y aseguró que prefiere no estar cerca de él cuando tiene esta reacción.

El "Iri" no soportó el comportamiento de Facundo y no dudó en gritarle frente a las cámaras al recordarle que él da todo para ganar cada punto y no es justo que por la actitud del argentino se anule todo. "Por la culpa de este ¿yo pierda el punto? Encima el cobarde se va del estudio y ni siquiera me mira la cara. Me da cólera porque me duele todo y estoy cansado y Facundo cree que esto es un chiste, una broma", expresó.