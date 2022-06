Michelle Soifer respondió así a Giuseppe Benignini tras burlarse al decir que sería la próxima Karol G

"No sé, ¿sí? No, mejor no que se quede en el pasado, pero ya no queda nadie, todos se fueron, eso es lo bueno que todos desaparecieron y huyen. Eso como que me incomoda porque siempre le dan pie al pasado y tratar de regresar, pero lo que pasó ya pasó", sostuvo la integrante del equipo de los guerreros.