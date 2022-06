Michelle Soifer pidió el regreso de Camila Heredia tras incomodidad de Rosángela Espinoza en combatientes

La influencer peruana aclaró que ella se debe a su público y que gracias a ellos continúa en el reality. "Yo me debo al público y haré todo por los combatientes. Nada ni nadie me desanimará y voy a luchar hasta el final ", explicó Rous antes de ser interrumpida por la histórica guerrera.

"Disculpen. Si no está contenta que regrese Camila. Las cosas como son", sentenció Soifer. Espinoza se defendió al destacar el desempeño de Camila en el poco tiempo que estuvo en los combatientes. " Es una muy buena competidora en vez de otras que están aquí tiempo y no hacen nada ", señaló.

El comentario afectó a Michelle y agregó que la "Chica selfie" ahora está tranquila con la salida de la exasistente de producción de EEG porque tenía miedo que la enfrenten y que la influencer peruana quede en "ridículo" al perder un circuito extremo. La combatiente se molestó y no dudó en retarla en vivo.

"Como al Tribunal le gusta hacer las cosas a última hora, me encantaría ponerme a un circuito frente a Michelle. La que gane se queda en el programa. Vamos que 'Esto es guerra' y no 'esto es lengua'. También me pongo aquí y puedo cantar", dijo Rosángela. ¿Soifer aceptó el desafío?