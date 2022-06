Rosángela Espinoza lloró por no sentir apoyo de los combatientes: "Me duele que no valoren mi esfuerzo"

Rosángela Espinoza aseguró que no siente el respaldo de todo el equipo de los combatientes y que ellos prefieren el tema de la amistad en vez de pensar en la competencia. La competidora no pudo evitar derramar algunas lágrimas al sentir que no valoren el esfuerzo que da en cada juego.

El Tribunal le recordó que Cardozo, Gino Assereto , Fabio Agostini e Israel Dreyfus no votaron por la iinfluencer peruana. Esto ocasionó que Rous reafirme que por esa razón cree que si fuera por su equipo, no estaría en el programa.

La modelo terminó su comentario llorando pues aseguró que no siente que los combatientes valoren el esfuerzo que ella da en cada juego. "Yo por hoy quiero estar concentrada en la competencia, no quiero hacer show con nadie, no voy a pisar el palito, estoy súper tranquila y enfocada en la competencia. Pero hay algo que sí me duele muchísimo es que no valoren mi esfuerzo nada más", finalizó.