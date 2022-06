Rosángela Espinoza imitó a Michelle Soifer y se convirtió en el nuevo "Bombón asesino"

La influencer peruana demostró que tiene correa y no dudó en empezar a imitarla cuando Michi hace sus presentaciones al ritmo del tema " Bombón asesino ". Rous empezó a cantar en vivo y moverse en medio del set cuando la música sonó en el set de Esto es guerra .

"Mi cinturita, tal parece que a todos agita. Si me pongo una falda cortita el meneo me la sube todita. Es que ella tiene bombón asesino se sabe bombón piel latino y me dicen bombón suculento que por mi bombón cansamiento", interpretó Espinoza.