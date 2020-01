Luciana Fuster y Patricio Parodi: Rafael Cardozo envió mensaje tras su salida de la radio

Los guerreros reemplazaron a Rafael Cardozo en la conducción de un conocido programa radial.

Rafael Cardozo rompió su silencio tras el anuncio que Luciana Fuster y Patricio Parodi serán los nuevos conductores del programa radial "El búnker" de la radio Onda Cero. El guerrero histórico envió mensaje para aclarar el tema tras trabajar allí tres años.

➤ Mira: Rafael Cardozo compartió hermosa foto junto a Cachaza durante sus vacaciones

"Quiero agradecer a toda la gente que me está preguntando por la radio. Ya no estoy después de tres años, voy a extrañar mucho y me hará mucha falta, pero allí tienen a Patricio y Lucianita que creo que harán un buen trabajo", comentó el prometido de Cachaza.

Patricio Parodi se convirtió en nuevo conductor de conocido programa radial

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!