Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizaron romántica foto por Navidad.

Luciana Fuster y Patricio Parodi viven su romance al máximo a través de sus redes sociales y el integrante de EEG compartió una tierna fotografía junto a su sobrina Aitana, hija de su hermana Majo Parodi. "All I want for Christmas is you", escribió el competidor y la Miss Grand International 2023 se derritió de amor al tener a su lado a la bebé. "Te amo viri, que lindo día y que rica esta la gordita", se pronunció.