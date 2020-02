Luciana Fuster hizo enojar a Alejandra Baigorria por duro comentario

La combatiente pidió que le cambiaran de contrincante.

¡NADIE SE LO ESPERABA! Al parecer una nueva rivalidad nació en Esto es guerra, esta vez la protagonizan Alejandra Baigorria y Luciana Fuster después de que Gian Piero Díaz sacara a relucir un comentario de la guerrera sobre su compañera.

"Estaba escuchando a Luciana en la radio y tuvo la desfachatez de decir que le ganaba todo a Alejandra Baigorria. Si van a mentir que se quede Rafael Cardozo", bromeó el conductor.

La integrante de los Guerreros salió al frente y confirmó haber dicho eso porque uno de los productores lo había mencionado, aunque aceptó que también ha tenido algunas derrotas. Sin embargo, Alejandra evidenció su molestia y pidió a la producción que le cambiaran de contrincante.

"Pepe Lucho ya viste que recupere mi nivel, ya me puedes cambiar de rival. No (considero que Luciana sea fácil de ganar), pero creo que ella no era mi competencia. Mejor competir con una Paloma (Fiuza) que me puede hacer mejorar", sostuvo Alejandra.

La combatiente volvió a triunfar en una revancha y la celebración se hizo aún más eufórica.

