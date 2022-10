Johanna San Miguel tras liderar a los combatientes: "Seré la mejor conductora que ha tenido Combate"

Pese a que al principio la "Mamá leona" afirmó que "no le interesaba conocer a los combatientes", minutos después sostuvo que ella se convertirá en "la mejor conductora que haya tenido Combate". El popular "Shushu" se incomodó por el mensaje y no dudó en enviarle un contundente comentario antes de iniciar la competencia.

"Yo soy actriz y puedo hacer la que animo. Haré el mejor personaje. ¿Cuánto hate me tiran los combatientes como soy? Mientras ustedes me detestan, mis chicos (guerreros) me aman. Lo que haré es ser la mejor conductora que ha podido tener Combate. Me amarán porque así como tú (Renzo) no los levantas yo los levantaré por los cielos", expresó la presentadora.