Casting EEG: Renzo Schuller fue confundido con Roger del Águila y recordó así "El baile del chivito"

"Hola, mucho gusto, pero no es la primera vez que nos vemos. Ya nos hemos visto en el set cuando estuve participante para Esto es Habacilar ", comentó la participante. El popular "Shushu" le aclaró que él no estuvo en esa época y que lo estaba confundiendo con Roger del Águila, exconductor del programa de verano.

"Yo no estaba ahí. Me estás confundiendo con el amigo Roger", explicó el compañero de Johanna San Miguel y no dudó en bailar el famoso tema "El baile del chivito" entre las risas de los guerreros y combatientes. Karen no logró cautivar a Patricio Parodi y Melissa Loza, quienes escogieron a Onelia. Al final, Candy venció a la joven candidata y los combatientes lograron quedarse con una participante.