Gino Assereto y Ducelia Echevarría volvieron a los guerreros frente al asombro de Renzo Schuller

"Quiero dirigirme a los fans de Combate, me hubiese encantado no romper ese compromiso que tenía con ustedes, pero el equipo de Combate tuvo una decisión y pudo elegirme, pero no lo hizo y lamentablemente este es mi trabajo. Daré todo por los guerreros", comentó la expareja de Jazmín Pinedo antes de vestir el uniforme de los guerreros.