Jazmín Pinedo y Gino Assereto compartieron tierna foto junto a su hija Khaleesi: "Tenemos una súper relación"

"En qué participó Khalee, ya que Gino publicó algo lindo, no estuviste tú", consultó un fan en la caja de preguntas de la exintegrante de Esto es guerra . Pinedo aclaró todas las dudas y contó que le fue imposible asistir al evento porque estaba trabajando en el programa. Ella reveló que Gino grabó todo para que no se pierda cada detalle.

La conductora de espectáculos explicó que su pequeña participó de un concurso en el colegio, pero ella no pudo asistir. "Su concurso de deletreo seguro, la rompió mi gorda, no pude ir, estaba en vivo en el programa, pero su papá me grabó todo para verla", comentó la popular "Chinita" frente a la pregunta de uno de sus seguidores.

"Ni yo sé, hay días que quiero tirar la toalla, pero siempre pasa. Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Soy bien organizada y anoto todo, creo que eso ayuda aunque a veces no tengo mucho tiempo para mí, últimamente me lo estoy regalando", acotó.