Jazmín Pinedo terminó con Gino Assereto porque "es muy relajado" y él publicó contundente mensaje

"Somos totalmente diferentes, por eso no estamos juntos. Ahorita ya cada uno está en una nota totalmente diferente, pero en ese caso sí chocábamos un poco porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y ya estaba pensando en la universidad", dijo la "chinita" en el canal de YouTube de Verónica Linares.

¿Entonces Jazmín Pinedo se proyectaba y Gino Assereto no? La modelo agregó que el fin de su romance trajo abajo uno de sus más grandes sueños. "No te miento que en algún momento también me dio muchísima pena tirar abajo esta idea de tener una familia, que creo la mayoría apunta, y para mí la familia es importantísima, es un pilar básico", reveló.