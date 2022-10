Facundo González hizo perder puntos a los combatientes y Renzo Schuller se molestó con fuerte mensaje

Facundo González fue sancionado por la producción de Esto es guerra al quitarle dos puntos al equipo de los combatientes por cruzarse al lado de los guerreros durante la competencia entre ambos bandos. Renzo Schuller se molestó por la actitud del popular "Wacho" y no dudó en enviarle un fuerte mensaje frente a las cámaras.

Pese a que los guerreros ganaron la ronda, Johanna San Miguel pidió que se le sancione a Facundo porque no es la primera vez que se cruza para el lado de su equipo. Pancho Rodríguez intentó poner paños fríos al recordar que Gino Assereto también hizo lo mismo. "Shushu" lució incómodo por la eliminación de puntos en contra de los combatientes.

"Facundo ya lo hemos conversado antes. Nosotros ganamos cuando estamos concentradísimos. Te pido por favor, a mí me encanta cuando estás hecho un loco, pero que eso no influya de manera negativa para el equipo. No quiero que te vuelvas a meter al otro lado por ningún motivo. Concéntrate y vamos a competir y ganar", sentenció.