Johanna San Miguel se negó a trabajar con los combatientes y abandonó set de Esto es guerra: "Me voy de acá"

El competidor español intentó hacer un reclamo por una supuesta falta y Johanna aseguró que no existía ninguna falta. Segundos después, la presentadora intentó poner paños fríos al pedirle que hagan sus cuestionamientos pese a que no estaba de acuerdo. Agostini la sorprendió con un inusual comentario que San Miguel no toleró.

"Yo me voy de acá. Perdóname, voy a dejar el micro y me retiro, gracias. Lo siento mucho. Yo no puedo, no puedo trabajar así, no voy a trabajar así, no voy a trabajar así. Lo siento", expresó Johanna mientras se retiraba intempestivamente del set tras su enfrentamiento con el "Galáctico" por el inesperado reclamo.