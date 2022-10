Johanna San Miguel y los guerreros se burlaron de Alejandra Baigorria al no ser elegida para los combatientes

Johanna San Miguel y el equipo de los guerreros no dudaron en burlarse de Alejandra Baigorria luego que los combatientes y Renzo Schuller no la elijan como la primera competidora mujer para vestir el uniforme rojo y verde. La "Patrona" aclaró que ella pidió a su bando que escojan a Paloma Fiuza como primera opción.

"Yo fui la primera que volteé al equipo de los combatientes y les dije que elijan a Paloma. Hay que ser sincera porque obviamente ustedes no me iban a elegir como primera elección y era Melissa. Yo soy muy estratega y no íbamos a dejar ir a Paloma porque yo sé que ustedes no me iban a elegir a mí y me iré a los combatientes", manifestó.