Jazmín Pinedo se indignó por críticas a los chicos reality: “No es un trabajo sencillo”

“El otro día estaba mirando las noticias y había un montón de personas que decían ‘ay, lo que le pasó a Jota es de no preocuparse’, ¿de no preocuparse? Saben la cantidad de lesiones que muchos de ellos, incluyéndome, vamos a tener que cargar durante muchísimos años, no es una chamba sencilla, no es como que ay que el vasito, el vasito no sé qué, el vasito no se hace hace más de 10 años, los chicos realmente se sacan la mugre, así como cuando un deportista enfrenta una situación complicada, uno nunca sabe lo que le va pasar, no es tan sencillo”, confirmó.