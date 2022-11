Renzo Schuller celebró la ausencia de Johanna San Miguel en EEG, pero Tribunal le respondió así

“Se respira alegría, se respira relajo, se respira tranquilidad, se respira fiesta, los combatientes estamos completitos, alguien falta en los guerreros, de quién se trata, de la señorita Johanna San Miguel ¿Dónde está Johanna San Miguel? Quisiera saber, pero si no viene no hay ningún problema, nosotros felices acá”, confesó entre risas.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho pues el Tribunal EEG le reveló que en esta ocasión llegaría alguien para acompañarlo.

“Lamento comentarle que su alegría no va durar mucho porque la señorita Johanna San Miguel va ausentarse, pero solo por unos días y lamentablemente señor Renzo, usted sé que quiere quedarse a cargo del programa solo, pero no, estoy seguro que si por usted fuera se quedaría con la conducción de guerreros y combatientes, pero no le voy a dar esa oportunidad”, sentenció la producción.