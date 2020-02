Jazmín Pinedo a Michelle Soifer: "Te necesito para que los Guerreros ganen esta temporada"

La conductora sorprendió a la modelo con inesperado mensaje que conmovió a todos.

¡Desde el fondo de su corazón! Jazmín Pinedo dedicó un emotivo mensaje para que Michelle Soifer continúe en el equipo de los 'Guerreros'. Michi quedó sorprendida por las palabras de la conductora.

"Recuerdo perfectamente que siempre has sido uno de las más fuertes. Efectivamente, tú iniciaste en Combate, pero aquí (en EEG) conocieron a la verdadera leona ¿Tú te imaginas a nosotras dos luchando juntas por un mismo equipo? No nos pararía nadie. Te voy a decir algo, te necesito para que mi equipo gane esta temporada. Me encantaría que estuvieras con nosotros", acotó Jazmín Pinedo.

