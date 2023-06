Israel Dreyfus y Chevy se dieron de todo: No te alucines y me pareces desubicado

"Tengo 12 años en esto y así como tú he visto pasar a docenas de personas con las mismas cualidades. No te alucines el vellocino de oro. Yo no estoy por un ampay y me parece fuera de lugar tu comentario cuando tú mismo llegaste y dabas a entender que te vinculaban con Michelle Soifer. Me parece desubicado de tu parte. Desde el casting me dijeron que no confiara en Chevy", le recordó Dreyfus.