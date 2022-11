Hugo García y Alessia Rovegno celebraron su aniversario con romántico viaje

Hugo García aprovechó unos días libres para viajar a Puno en compañía de Alessia Rovegno , con motivo de celebrar sus once meses de relación.

“11 M, ha sido la mejor sorpresa!! No hay nada más increíble que poder escaparnos juntos y desconectarnos de todo. Que nunca falten las risas, los bailes y esas caminatas eternas!! Gracias por este viaje tan bonito a tu lado mi partner. Y como dice nuestra canción “De repente sin quere me he enamorado”. Quien diría que estamos a sólo 30 días de cumplir un año juntos? Te amo tanto il mioo”, es el romántico mensaje que publicó Huguito en dedicatoria a su novia.