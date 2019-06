¡Conmovida! Flavia Laos casi llora por inesperada predicción de Reinaldo Dos Santos y así lo comentó a sus millones de seguidores a través de una historia en su cuenta de Instagram. La enamorada de Patricio Parodi no reveló lo que le dijo exactamente el vidente.

"Me encuentro con Reinaldo Dos Santos que en verdad me han dicho algunas cosas que me dejaron boquiabierta y casi se me salen las lágrimas", comentó la joven actriz sobre la sesión que tuvo con el "Profeta de América".

