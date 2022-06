Fabio Agostini pasó directamente a sentencia por insinuar favoritismo en Esto es guerra

"Me dijeron que si hacen esto no se puede. Me tengo que llamar Parodi para que me reclamen bien. ¿Qué hice? Pedí disculpas", expresó Agostini. Rosángela Espinoza y Gabriela Herrera estaban compitiendo cuando Mister "G" detuvo el juego a pedido de la máxima autoridad de EEG para anunciar la sentencia del modelo.