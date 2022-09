Fabio Agostini grita su amor por Gabrieli Moreira con romántico video: Eres la vida que me faltaba

Fabio Agostini no oculta que extraña demasiado a su novia brasileña Gabrieli Moreira y no tuvo mejor idea que editar un video de su viaje al Cusco. En el romántico clip, el combatiente histórico mostró los mejores momentos que pasó junto a la modelo al conocer Machu Picchu.

"No tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confió en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta así que agarra tu maleta y, dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo", se escucha la letra de la canción.