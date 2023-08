Said Palao enfureció con Pancho Rodríguez por fuerte acusación en su contra

"Oye, oye, oye. Said sopló. Te vi directo", exclamó el chileno y rápidamente la pareja de Alejandra Baigorria saltó en su propia defensa, saliendo de la ducha a gritarle. "Si se pican porque reclamo no es mi culpa, pero no insulten", agregó Pancho, para que luego Renzo Schuller le preguntara a Said si era cierto o no las acusaciones del chico reality.