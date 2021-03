EEG: Paloma Fiuza triunfó en TikTok y generó polémica por votación del jurado

Los conductores dieron un contundente mensaje tras el enfrentamiento de la competidora contra Gabriela Herrera.

Paloma Fiuza nunca imaginó que ganar un duelo de baile de TikTok contra Gabriela Herrera, una bailarina profesional, generaría polémica por la votación del jurado de "Tiktokers: Los rivales". Los conductores dieron un contundente mensaje tras el enfrentamiento de la competidora.

➤ Mira: Edson Dávila desafió a Paloma Fiuza y le dijo que se jubile de EEG

Johanna San Miguel reveló que la producción de EEG no coincide con la decisión del jurado ya que se puede dar a entender que los competidores habrían votado a favor de Paloma Fiuza por la gran amistad que los une. Por su lado, Gian Piero Díaz destacó el talento de todos los integrantes de TikTok.

"Va a cambiar el tema del jurado porque acá hay muchos chicos que vienen y no queremos que el concurso pierda una calidad. Esto no es un tema personal. Simplemente es que a veces hay cosas que están más claras que el agua y no podemos dejar situaciones como esta", precisó la "Mamá leona".

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Paloma Fiuza y Maykol Show perdieron enfrentamiento de TikTok contra Bryana Pastor