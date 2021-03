Edson Dávila desafió a Paloma Fiuza y le dijo que se jubile de EEG

Edson Dávila perdió ante Paloma Fiuza en reto de TikTok y explicó por qué no debería seguir en el concurso.

Edson Dávila cumplió su objetivo y fue elegido para el reto de TikTok en Esto es Guerra, pero perdió en la primera fecha al enfrentar a Paloma Fiuza. Para el bailarín, la brasileña no debería estar en el concurso, además "sus pasos son de Educación Física".

"Eres una regia definitivamente, yo te admiro, pero este no era un concurso de belleza, no era un concurso de lucir piernas y, de verdad, para ese caso no me hubieran invitado", le dijo Edson Dávila a Paloma Fiuza, quien estuvo en un enlace con América Hoy.

