Johanna San Miguel y su reacción por confesión de tiktoker: "Katia Palma corazón".

El joven tiktokter Ric La Torre se declaró fanático acérrimo del equipo de los combatientes y le declaró su apoyo incondicional a Katia Palma. Este comentario generó la sorpresa de Johanna San Miguel, quien bromeó al creador de contenidos el motivo por el cual lo odia. "No la odio porque solo se odia lo querido y yo solo he querido a los combatientes, no a los guerreros. Soy muy honesto, discúlpame. Katia Palma corazón", mencionó Ric.