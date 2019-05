Austin Palao ganó el "Mister EEG 2019" y fue coronado por Romina Lozano

Austin Palao ganó el certamen "Mister EEG 2019" y fue coronado por Romina Lozano con un cetro y una banda. El combatiente se mostró muy emocionado por el premio que estuvo muy reñido entre Mario Irivarren e Israel Dreyfus.

El hermano de Said Palao no dudó en agradecer a su familia y a todos sus seguidores por confiar él y aseguró que no los defraudará. Nino Peñaloza junto a las jurados decidieron por unanimidad al modelo.

