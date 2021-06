Angie Arizaga y Alejandro Pino cantaron en vivo en la gran final de TikTok

La dupla obtuvo el segundo lugar del programa y se lucieron al ritmo de reguetón, pop, salsa y hip hop.

Angie Arizaga y Alejandro Pino cantaron en vivo en su última presentación de la gran final de "Tiktokers: Los rivales". La dupla obtuvo el segundo lugar del programa y se lucieron al ritmo de reguetón, pop, salsa, cumbia y hip hop junto a los mejores "trends" de TikTok.

El joven tiktokers sorprendió a todos al interpretar el tema "Aguanilé" de Héctor Lavoe & Willie Colón mientras que la guerrera histórica se animó a cantar "Techno cumbia" de Selena. "Me encantó. Me parece que es una pareja que demostró que está en la final. Veamos qué pasa. Me hizo vibrar", precisó Tula Rodríguez.

