TikTok: Alejandro Pino envió contundente mensaje a Rosángela Espinoza previo a la final

El "Chocolatito" reveló que no haría dupla con la competidora porque la considera un poco "caprichosa".

El Tribunal de Esto es guerra le recordó a Alejandro Pino en el confesionario de TikTok que Rosángela Espinoza evita opinar sobre las declaraciones del tiktoker luego que él afirme que no haría dupla con la competidora ya que la considera un poco "caprichosa". "No le quiere contestar porque no le quiere dar vida a usted", dijo el Tribunal.

La pareja de baile de Angie Arizaga no dudó aclarar que no tiene ningún problema si la "Chica selfie" le quiere o no responder. "No me afecta para nada, ¿por qué me tiene que dar vida ella? Mi opinión es mi opinión, le guste a quien le guste", precisó el bailarín profesional.

Briana Zuñiga y Alejandro Pino descartaron bailar junto a Rosángela Espinoza