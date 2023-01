¿Angie Arizaga evalúa regresar a Esto Es Guerra?

“Las lesiones ya no lo permiten, creo que he estado 10 años así exactitos que creo que uno también se pone, son etapas que tiene uno en la vida, yo creo que la mía ya culminó. Yo veo la competencia y digo ‘mi cuerpo no está, mi cuerpo no jala’. Porque es una competencia siempre fuerte, yo recién estoy volviendo a entrenar, porque dejé de entrenar por el tema de la espalda, hoy en día me siento mucho mejor, pero ya no me siento apta para la competencia, y ahora estoy super feliz con ‘Emprendedor, ponte las pilas’, me ha enseñado muchísimo y me sigue enseñando”, confesó la exchica reality.