Alejandra Baigorria y Said Palao confirman que están listos para convivir: “Es el primer proyecto”

Alejandra Baigorria está cerrando un año al que ha calificado de ‘bueno’ al lado de Said Palao , ambos han disfrutado de trabajo, amor y muchas cosas buenas.

“Hay que cerrar el año bien, ya lo hemos conversado, hay bastantes proyectitos, pero no hay que adelantarnos, no hay que mucho hablar sino demostrar que es lo más importante”, sentenció.

Además, Alejandra rechazó que no hay problemas entre ellos y que todos los supuestos problemas han sido inventados.

“Son dos años que vamos a cumplir en enero desde que formalizamos la relación, ósea como dos años y medio juntos, y super tranquilos en verdad, las peleas que ha habido son inventadas porque no nos vieron postear una historia, o porque Said salió y yo me fui de viaje, pero después entre nosotros de verdad de llevamos una relación muy tranquila y muy bonita”, agregó.