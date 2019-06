Alejandra Baigorria se molestó y renunció a Divas EEG.

¡Yo no sé bailar! Los ensayos de la tercera temporada de Divas EEGempezaron y Alejandra Baigorria no estuvo de acuerdo con participar. La combatiente afirmó que no sabe bailar y, por lo tanto, es innecesario que compita.

Alejandra Baigorria explicó que se quedó ensayando hasta la madrugada y, pese a que lo ha intentado, no le salen los pasos. Por ello, dijo que no tiene problema si la botan y dejó los ensayos.

