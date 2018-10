Alejandra Baigorria se molestó con productor tras no elegirla en los Retadores.

En el último programa de Esto es guerra, productor de los "Retadores" José Luis Peña envió con claro mensaje a Alejandra Baigorria luego que la modelo se molestara en vivo por no elegirla para el equipo de los Retadores.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Toda la culpa la tienes tú, José Luis Peña. Hemos caminado de la mano juntos e inclusive estoy aquí en este set porque me lo pediste. Me vienes a dar la espalda… y me dejaste por Rosángela Espinoza. La verdad que estoy muy molesta e indignada. Me duele el corazón", precisó Alejandra Baigorria.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

El productor de los Retadores entendió a la modelo y envió un sentido mensaje. "Alejandra, créeme que me arrepiento de no haberte elegido en primer lugar. Sabes que serás siempre mi engreída, la mejor. Yo creo que ese equipo no es digno de ti", finalizó.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!