Esto es guerra: Alejandra Baigorria abandonó el set tras discusión de productores

En el reciente programa de Esto es guerra, la elección de Alejandra Baigorria por los Guerreros desató gran polémica entre los productores de ambos equipos. ¿Qué se reclamaba?

La ex integrante de los Retadores evidenció su incomodidad por no haber sido elegida entre una de las primeras para el equipo rojiverde. José Luis Peña manifestó su arrepentimiento por eso, mientras Peter Fajardo le daba la bienvenida, pero no se pudo evitar un enfrentamiento entre ellos.

El Tribunal interrumpió la discusión y pidió a Alejandra que se pusiera la camiseta de los Guerreros; sin embargo, ella se negó a hacerlo y salió del set, mientras le advertían sobre una posible suspensión.

¿Qué pasará con ella?

