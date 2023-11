Alejandra Baigorria muestra cómo quedó su hombro tras semifinal de EEG

"Me sentí con mucho aire, muy preparada. 35 años y me sentí como de 25. Definitivamente, el estilo de vida vale mucho. Aquí tuve miedo de no tener la fuerza en el hombro, pero mi suplementación, colágeno, entrenamiento y disciplina dio resultado. Son 12 años en circuitos. Tengo rota la rodilla, el tendón, el hombro y mil lesiones más y aquí estoy. La mente es poderosa. Así me pueden decir, chica saca tuerquitas y con orgullo te digo realiza este circuito y me cuentas. Para los que decían que nunca iba a volver a ser la misma después de 2 operaciones seguidas te respondo con este triunfo", agregó.