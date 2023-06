Alejandra Baigorria enfureció contra Raúl y pidió su salida EEG: Se va él o me voy yo

"A mí no me vas a dejar mal, estás desubicado porque aquí el tema es que tú te metiste con la flaca de tu amigo", dijo la "Patrona" al examigo de Piero Arenas, quien arremetió contra Ale al decir que todo lo que hablaban era un circo: "No gente, yo no soy igual que ustedes. Cero payasadas". Alejandra no se quedó callada y le pidió a la producción que por respeta a ella sacara al novato combatiente.