Raúl Carpena jura que nunca fue amigo de Piero Arenas y él lo enfrentó así.

Los comentarios de Raúl incomodaron a Piero, quien le recordó que él le dijo que necesitaba de una mujer para colgarse. Por su parte, Carpena hizo hincapié que le molestó que su examigo declaró sobre Ducelia. "No quiero que hagas show, tú lo quieres hacer y necesitas un poco de pantalla, pero a mí no me metas. Me molestan que hagan esto porque estoy compitiendo tranquilo y vienen a hablar de mi vida acá", expresó.