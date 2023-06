Alejandra Baigorria no se quedó callada y tras el pedido del Tribunal de EEG al decirle que mencione a los competidores que deberían salir del programa, ella mencionó inmediatamente a Raúl Carpena, Piero Arenas, Gabriela Herrera y Onelia Molina. La "Patrona" afirmó que no entiende el motivo por el cual la producción aún mantiene a algunos competidores en el reality. "Piero ya no debería estar. Me estaba jalando los pelos porque no entendía", expresó.