Sheyla Rojas quedó asombrada al ver los mensajes de WhatsApp de Gino Assereto

Sheyla Rojas puso al descubierto chats de WhatsApp de Gino Assereto. ¿Qué descubrió la conductora de Estás en Todas?

Mira también: ¿Sheyla Rojas quiere ser mamá por segunda vez?

Sheyla Rojas visitó los camerinos de EEG para saber si los guerreros eran capaces de mostrar en cámaras sus chats de WhatsApp. La conductora puso en aprietos a más de uno.

Shey Shey quedó en shock al darse cuenta que todos los chats que tenía Gino eran de mujeres. El tiburón Assereto explicó "Katia es la terapeuta, Giovana es la que me pone la vitamina C, Pilar es la abuela de Arianita, Isabel Iñigo es mi profe de canto y Jessi es la que me da los accesorios de mi teléfono".