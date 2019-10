¿Sheyla Rojas quiere ser mamá por segunda vez?

Sheyla Rojas tuvo un emotivo reencuentro y entrevistó hace algunos días a Melissa Loza, a quien felicitó por la nueva etapa que está viviendo, ya que en algunos meses se convertirá en madre después de 17 años.

Choca Mandros la vio tan entusiasmada cuando hablaba del embarazo de Melissa Loza y por eso le preguntó si se animaba a ser mamá por segunda vez. ¿Qué respondió la conductora de Estás en Todas?

"No, yo le dije no te voy a coger la barriga porque eso es contagioso y donde hay una vienen tres, ahí no más le dije", afirmó Sheyla Rojas, quien luego bromeó con su compañero y dijo que primero falta buscar al papá.

